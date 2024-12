Anteprima24.it - Emergenza Montoro: il Prc chiede un Osservatorio permanente

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto Rifondazione Comunista ribadisce “la gravità della situazione a, dove la contaminazione dell’acqua potabile da tetracloroetilene rappresenta un serio rischio per la salute pubblica”. “Alla luce di quanto emerso – sottolinea il segretario provinciale di Avellino, Arturo Bonito – è fondamentale avviare immediatamente un’ampia campagna di screening sanitario per valutare l’impatto sulla salute dei cittadini a lungo termine. È necessario comprendere appieno le conseguenze di questa esposizione prolungata a sostanze tossiche e mettere in atto tutte le misure di prevenzione e cura necessarie”.“Chiediamo alle autorità competenti di organizzare al più presto un piano di screening sanitario gratuito e accessibile a tutti i cittadini di;.Istituire unsulla salute pubblica a, per monitorare costantemente la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.