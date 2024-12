Ilrestodelcarlino.it - Elica si espande: aperta una filiale ad Haren in Olanda

, azienda all’avanguardia nel design, nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking e leader globale nei sistemi aspiranti da cucina, ha aperto unain, secondo mercato in Europa per la categoria dei piani aspiranti. La nuova sede, operativa da questo mese sotto il controllo diretto dell’headquarter italiano, è nata con l’acquisizione di aXiair, distributore olandese di sistemi aspiranti con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Il presidente Francesco Casoli commenta: "Abbiamo da poco aperto il nostro primo showroom in Germania e ora rafforziamo la presenza nei Paesi Bassi".