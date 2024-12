Lanazione.it - Ecco gli orari fino a marzo

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare dei tre gironi di serie C da gennaioa metà. Data eo della prima partita dell’anno nuovo era stata già comunicato: l’Arezzo debutterà nel 2025 al Comunale contro la Vis Pesaro il giorno dell’Epifania alle ore 15. La domenica successiva, il 12 gennaio, ancora un incontro interno contro il Pineto alle 17.30, poi sabato 18 alle ore 15 arriverà anche la prima trasferta del nuovo anno sul campo del Legnago dell’aretino Pelagatti. L’ultimo impegno del mese di gennaio sarà poi quello interno contro il Pontedera in programma lunedì 27 alle ore 20.30. A febbraio, le quattro partite in calendario si alterneranno tra domenica e lunedì: si parte quindi domenica 2 febbraio all’ora di pranzo (12.30) a Gubbio, poi altra trasferta umbra, stavolta a Terni, lunedì 10 alle 20.