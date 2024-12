Metropolitanmagazine.it - Delusione per Robbie Williams: “Forbidden Road” è stata squalificata dagli Oscar

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Duro colpo per, singolo tratto dal film biografico Better Man, in uscita il primo gennaio 2025, è stato eliminato dalla shortlist per la migliore canzone originale agli2025.Il brano non figura più sulla pagina web ufficiale dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per le liste dei candidati alla statuetta dorata. I membri della sezione musicale dell’Academy avrebbero ricevuto una lettera dal comitato esecuitivo. Nella missiva, sarebbe emerso un dato importante:, scritta da, Freddy Wexler e Sacha Skarbek, includerebbe del materiale preesistente e, dunque, non sarebbecomposta appositamente per la pellicola. Secondo Deadline, avrebbe dei punti in comune con I Got A Name di Charles Fox e Norman Gimbel, parte della colonna sonora di The Last American Hero, film del 1973.