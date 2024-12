BYD ATTO 2 ottiene le cinque stelle nel test Green NCAP

Leggi su .com

(Adnkronos) – BYD ha ottenuto una valutazione massima diper il suo prossimo lancio sul mercato europeo, l'2. Il nuovo modello2 di BYD ha ricevuto un punteggio totale del 96% nelindipendente, che misura attributi chiave come l'efficienza energetica e i gas serra Well-to-Wheel+.2 .L'articolo BYDlenelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?