Ilrestodelcarlino.it - Basket e calcio, Bologna ha voglia di sorridere sotto l’albero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comincia nel migliore dei modi il lungo fine settimana delle Due Torri. La Virtus vince e convince contro il Barcellona. Squadra ancora in fondo alla classifica – a pari punti con il Maccabi, dietro c’è solo l’Alba Berlino, ma che dimostra di avere carattere. Non raggiungerà i play-in probabilmente, ma se la giocherà con tutti. Adesso deve pensare a recuperare Shengelia (gennaio) e al confronto di domenica con la capolista Trento, scottata dalla sconfitta a Trapani. Non solo Virtus perché ilva a Torino con il Toro. Con la Juve, pochi giorni fa, finì 2-2 con mille rimpianti. A Torino, sponda granata, ilha vinto solo tre volte negli ultimi 45 anni. Riuscirci adesso varrebbe doppio. Italiano ha parlato di obiettivo Europa, ha accarezzato i suoi ragazzi per impegno e dedizione, ma ha pure ammonito tutti.