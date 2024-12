Attentato al mercatino di Natale a Magdeburgo | 1 morto e 68 feriti ma il bilancio è provvisorio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 dicembre 2024 – Una strage ha sconvolto ildidi, in Germania. Alle 19:04, un’auto si è lanciata a tutta velocità contro la folla, percorrendo circa 400 metri tra le bancarelle e seminando morte e distruzione. Secondo un primoriportato dalla Bild, ci sono almeno 1 vittima, un bambino, e 68, alcuni dei quali in condizioni gravi. Ma per avere i numeri reali ci vorrà del tempo. Tra i, secondo la sindaca, 15 lo sono “in modo grave, mentre gli altri hanno subito ferite definite di gravità media o lieve”.La piazza del municipio, tradizionale cornice delnatalizio, si è trasformata in un luogo di caos e dolore. Ambulanze e paramedici sono accorsi sul posto, allestendo tende per accogliere ie curarli direttamente davanti alle bancarelle.