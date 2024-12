Velvetmag.it - Amici, stop di Mediaset: il talent di Maria De Filippi torna nel 2025

Ildi Canale 5 si ferma, ma quandono le nuove puntate di24? La decisione disullo show diDe.Ilshow. condotto dalla celebreDe, ha fatto la storia della televisione italiana, diventando un appuntamento fisso per milioni di telespettatori.Tuttavia, come ogni anno, anche nel 2024 ci saranno cambiamenti nel palinsesto di, con una pausa programmata che farà discutere gli appassionati.24, quando si ferma e quandoilA partire dal 23 dicembre,sospenderà la sua programmazione nel daytime feriale e non andrà in onda neanche nelle date festive del 29 dicembre e del 5 gennaio. Questo, sebbene previsto, ha sollevato un certo clamore, soprattutto considerando il seguito che il programma ha sempre riscosso.