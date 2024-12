.com - Amici 24, puntata 22 dicembre con Negramaro, Paola Turci e Gabry Ponte

Leggi su .com

Nell’ultimo appuntamento del 2024 del pomeridiano didi Maria De Filippi in studio iDomani domenica 22 novembre alle ore 14 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento del 2024 condi Maria De Filippi. A giudicare la gara di canto sarà una commissione musicale composta dae Nicolò De Devitiis, storica iena e conduttore televisivo, mentre a giudicare la gara di ballo sarà Eleonora Abbagnato, direttrice della scuola e del corpo di ballo dell’Opera di Roma.Ospiti in studio iche interpreteranno il loro ultimo singolo Marziani, contenuto nell’album Free Love. A giudicare le sfide di canto di Antonia, Chiamamifaro e Vybes saranno Vittorio Farachi, la cantautrice Federica Camba e la manager Carla Armogida, a giudicare le sfide di ballo di Alessio e Teodora saranno Andrea Alemanno di World of Dance e la coreografa Mauro Paparo.