A Campoformido il Natale è gioia e condivisione. Tutti gli eventi

Prosegue il ricco calendario deglinatalizi 2024 promossi dal Comune di, che entra nella terza settimana all’insegna di magia e tradizione. Un programma ricco di iniziative che coinvolgerà bambini, famiglie ecoloro che desiderano vivere le feste insieme alla comunità.Storie intorno all’Albero dei Desideri è il primo appuntamento da non perdere. L’evento, pensato per i bambini delle scuole, si terrà il 22 dicembre 2024 alle ore 17:00 nella Sala del Sindaco, presso il Municipio di. I bambini avranno la possibilità di sedersi attorno all’Albero dei Desideri e ascoltare storie natalizie lette dal Sindaco Massimiliano Petri e dagli Assessori. Un momento speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia e scambiarsi gli auguri diin un ambiente accogliente e caloroso.