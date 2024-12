Ilrestodelcarlino.it - Unipol, scatta lo sciopero: "Disparità tra i lavoratori"

Unodi otto ore, da parte dei dipendenti del comparto terziario del Gruppo, e un presidio davanti all’ingresso della società a Bologna, in via Stalingrado, dalle 10 alle 13. È quanto hanno proclamato, per la giornata di oggi, la Filcams-Cgil Bologna, la Fisascat Cisl area metropolitana bolognese e la Uiltucs Emilia-Romagna per protestare contro presunte differenze contrattuali presenti all’interno del gruppo con "e lavoratrici di Serie B" e la decisione dell’azienda di abolire lo smart working. "Nel gruppo– osservano i sindacati in una nota – per esempio, tutte le aziende che producono servizi tecnologici o per la mobilità non hanno salario variabile, non hanno indennità connesse alla propria professionalità e un quadro di diritti e opportunità organizzative limitate.