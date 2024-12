Inter-news.it - UEFA Youth League, Inter-Lille ai sedicesimi di finale: tutti gli accoppiamenti

Leggi su Inter-news.it

Si è appena concluso il sorteggio deidi. L’Primavera affronterà in casa e in gara secca la formazione francese del: eccogliscaturiti dal sorteggio di Nyon. Accoppiate anche Atalanta e Juventus. SORTEGGIO – Dopo il cammino perfetto nella Fase Campionato della, con sei .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (aidigli)©-News.it 2014-2025 -i diritti riservati