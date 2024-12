Thuram affitta l’attico che fu dei Ferragnez | ecco quanto paga al mese

Leggi su Ilnerazzurro.it

casa. Marcus, attaccante dell’Inter, è il nuovo inquilino dell’ex appartamento di Chiara Ferragni e Fedez a CityLife. Si tratta di un attico di 477 metri quadrati, situato all’undicesimo e ultimo piano della residenza Libeskind, che in passato è stato il set della serie. L’immobile, noto per la sua esclusività, era rimasto sfitto per mesi a causa del costo di affitto di 35mila euro al, fino a quando, a novembre, è stato proposto ada un’agenzia di case di lusso.vive a casaOra,ha un nuovo volto. Dove un tempo Fedez esponeva i suoi gadget,ha collocato la sua collezione di scarpe sportive. Il soggiorno è stato trasformato in un campo da basket, dove l’attaccante si allena e si diverte con gli amici, tra cui Marcus Pancho, stylist legato al mondo del calcio.