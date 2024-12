Movieplayer.it - Superman, il trailer proiettato nei cinema è diverso: ecco Engineer e Ultraman

Leggi su Movieplayer.it

Nella versione proiettata neiamericani, ildel film DC Studios contiene delle scene inedite in cui sono presenti i villain Il primo teaserdiè rapidamente diventato uno dei più visti di sempre online, ma non è ancora finita. Una diversa versione è attualmente in programmazione neiprima di Sonic 3 e include scene non presenti in quella pubblicata in rete. Tra queste, un'imponente inquadratura di Mister Terrific e un'altra che mostra Lex Luthor (con gli occhiali da sole) affiancato dae The. Questi ultimi due personaggi hanno fatto un'apparizione sfocata nelonline, quindi speriamo di poterli vedere più chiaramente al più presto. Anche se questodinon èdavanti a .