Straordinario Mattia Casse in Val Gardena | primo posto nel Super G sulla Saslong

Uno splendidoconquista la. IlG della Val(Bolzano) che ha aperto la lunga tappa dolomitica ha visto il trentaquattrenne piemontese di stanza a Chiuduno dominare la scena per cogliere ilsuccesso della carriera in Coppa del Mondo, arricchendo un palmares che prima di oggi contava tre terzi posti e numerosi piazzamenti a ridosso del podio.È il secondo successo italiano di sempre nelG della Valdopo quello ottenuto da Werner Heel nel 2008. L’Italia mancava dal gradino più alto del podio diG in Coppa del Mondo dalla vittoria di Paris a Soldeu nel marzo 2019.Una prova che rasenta la perfezione, quella di, bravo ad interpretare al meglio il tracciato gardenese per piombare sul traguardo in 1’28?23 e lasciare subito la sensazione di aver costruito qualcosa di grande.