"Sempre al tuo fianco". Salvini assolto, le lacrime di Francesca Verdini

Dopo la sentenza riguardante Open Arms, Matteosi presenta per la prima volta nell’aula bunker del carcere di Palermo. Al suoc’è, la compagna del leader leghista, inper la sua assoluzione “perché il fatto non sussiste”. L’emozione è palpabile sui loro volti segnati dalla tensione accumulata in giorni difficili, e i due si abbracciano a lungo., figlia dell’ex senatore Denis, appare visibilmente toccata e senza trucco, e fatica a contenere leanche durante la conferenza stampa del suo compagno, che la descrive come “una giornata splendida”.Splendida chissà, ma certamente straordinaria, nonostante i tentativi di mantenere un’aria di normalità: come una coppia qualunque che pranza insieme durante le festività in un ristorante di via Principe di Belmonte, passeggia per le vie del centro, visita piazza San Domenico in memoria di Giovanni Falcone e scatta selfie con alcune commesse della Rinascente.