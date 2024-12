Sport.periodicodaily.com - Roma vs Parma: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per rilanciare le loro ambizioni per i rispettivi obiettivi.vssi giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENemmeno l’avvento di Ranieri è servito fin’ora a dare una sterzata definitiva ad una stagione nata storta. Ciò che manca è la continuità di risultati, visto che dopo le due sconfitte contro Atalanta e Napoli, è arrivata la rotonda vittoria contro il Lecce, per poi ricadere nuovamente a Como. La classifica preoccupa un pò, visto il vantaggio di appena due punti sulla zona retrocessione, per cui sono vietati altri passi falsi.Non ridono neanche i ducali, reduci da due sconfitte consecutive.