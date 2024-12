Udine20.it - Roberto Vecchioni in concerto il 5 maggio al Teatro Rossetti di Trieste

Leggi su Udine20.it

, cantautore, paroliere, scrittore, poeta e insegnante italiano, artista amato dal pubblico di ogni età, capace di vendere oltre otto milioni di dischi in carriera, continua il suo meraviglioso viaggio musicale sui palchi italiani con “Tra il silenzio e il tuono tour”, progetto live che vedrà nei prossimi mesi anche una nuova data in Friuli Venezia Giulia e precisamente il prossimo 5(inizio alle 21.00). I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Ventidieci, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Teatro, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it . Il progetto live “Tra il silenzio e il tuono Tour” prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana.