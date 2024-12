Sport.quotidiano.net - Podismo Il bilancio delle ultime corse. Parco Apuane: 3 podi. Campestre, Frediani brilla a Fucecchio

Tresono ildelAlpinellesu strada e in campestri. A, nella quarta edizione della corsavalida come Gran Prix Regionale, vittoria di categoria (SM60) e sesto posto assoluto per Francesco(nella foto) e buone prove di Emanuele Fadda e Andi Dibra. Nel ’Tabernulae trail’, gara di 20 km con 60 metri di dislivello positivo, a Tavarnelle Val di Pesa, secondo posto di categoria per Roberto Ria (SM50) e buone prove per Luca Linari e Cristina Montagnani. Nella Mezza maratona di Pisa buone prove per Roxana Girleanu (nona assoluta), Alessandro Berlucchi, Daniele Bazzicchi, Giacomo Bruschi, Michelangelo Fanani, Jonathan Toni, Aldo Allori, Gabriele Pace, Dario Genovesi, Alfiero Arena e Daniela Godani. Sempre a Pisa, ma nella maratona, belle prove per Juri Mazzei in 2h36’32’’, Enrico Manfredini in 2h51’17’’, Pierangelo Simonini, Simone Cimboli, Andrea Salas Bernardita Palma, Damiano Lippi e Andrea Mori.