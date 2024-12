Lanazione.it - Piscina di via Roma: lavori di ristrutturazione quasi completati, riapertura a gennaio

Leggi su Lanazione.it

stanno proseguendo e sonoin dirittura d’arrivo: ad iniziole società del nuoto potrebbero riavere a disposizione ladi via. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale, facendo il punto sullo stato d’avanzamento del cantiere da 25mila euro avviato con risorse comunali, a seguito del montaggio del pallone pressostatico. L’opera prevede in buona sostanza quattro distinte azioni d’intervento: il ripristino di porzioni di pavimentazione e rivestimenti del piano e fondo vasca (con successivo trattamento per ripristinare le proprietà anti-sdrucciolo)edili vari di ripristino dei canali di sfioro, verniciatura piastre pastorali ed piastre di sostegno del pallone pressostatico ed imbiancatura. Un lavoro resosi necessario anche alla luce di un sopralluogo effettuato dai tecnici di Asl, che secondo la relazione tecnica dell’intervento mira a ottenere "una sufficiente condizione di salubrità e igienicità, e permettere il regolare svolgimento delle attività natatorie".