Per ognuno c’è il dono perfetto

Potenza Portatile e Stile Elegante La nuova power bank Mini Power Mag di PURO, compatibile con MagSafe, è perfetta per chi è sempre in movimento. Con uno spessore di solo un centimetro e una capacità di 4200 mAh, garantisce una ricarica rapida e sicura. Disponibile nelle stesse tonalità delle cover, offre un design compatto e una presa perfetta grazie ai magneti, per un allineamento preciso e una ricarica wireless affidabile ovunque. Un alleato ideale per la salute Con Huawei Watch D2, il controllo della pressione sanguigna è sempre a portata di polso, grazie a un cuscinetto gonfiabile che la misura a intervalli regolari. Promemoria intelligenti ti assistono durante il giorno, mentre di notte il dispositivo effettua misurazioni anche durante il sonno. Oltre alla pressione sanguigna, questo smartwatch monitora ECG, frequenza cardiaca, livello di stress e temperatura della pelle: un valido aiuto alla tua salute.