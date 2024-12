Lanazione.it - Parcheggio nell’area comunale a Villa Severi, la variante al piano operativo

Arezzo, 20 dicembre 2024 –alper. L’ha approvata il Consigliocon 21 voti favorevoli e 3 astenuti su proposta dell’assessore Francesca Lucherini. La delibera ha riguardato l’area adiacente al campo sportivo, usata comeda chi fruiva dell’impianto, del centro di aggregazione sociale o del parco. Da un punto di vista urbanistico, la porzione aveva finora una diversa destinazione. Adesso viene ricondotta ad “attrezzature per la mobilità:pubblico” e vede riconosciuta la specifica funzione svolta da sempre nel contesto in cui è inserita. Michele Menchetti ha chiesto se l’area attualmente sterrata verrà asfaltata e l’assessore ha ricordato come “questo sarà oggetto di successive valutazioni, in questa fase abbiamo solo modificato la ‘retinatura’ delle previsioni di”.