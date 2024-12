Ora ci prova con lei senza vergogna Grande Fratello Lorenzo beccato dopo la rottura con Shaila

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Adesso cicon lei”.si dimentica die ha già puntato la prossima potenziale partner all’interno della casa. Questo non lo diciamo noi, ma è una sintesi di quello che tantissimi utenti sui social stanno scrivendo e commentando riguardo Spolverato. Il ragazzo infatti,un tira e molla che è sembrato quasi infinito, sembra aver rotto ufficialmente conGatta. E adesso? “Figuriamoci se ora resta solo”, scrive un altro utente a commento di un video.>> “Cosa stanno dicendo a Luca”., Eva e Stefania beccate sul fatto ed è polemicaE infatti il ragazzo non perde troppo tempo e tra una chiacchiera e l’altra in cui si parla sempre di “Lollo” e di come è percepito lo stesso all’interno della casa e fuori, eccolo avvicinarsi molto sospettosamente a Chiara Cainelli.