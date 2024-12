Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Ripaberarda: Massimo Malavolta accusato della morte della moglie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"E’ sedato, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita". L’avvocata Saveria Tarquini questo ha riferito ieri dopo essersi recata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove è ricoverato, il 48enne arrestato per l’volontario di suaEmanuela Massicci, avvenuto a. L’avvocato Tarquini oggi presenzierà al conferimento dell’incarico in vista dell’autopsia sul corposventurata donna, madre di due bambini. Il procuratore Monti e il vice Quaranta l’hanno affidata ai medici legali dell’Ast di Ascoli Sabina Canestrari e Francesco Brandimarti che la eseguiranno nella giornata di oggi. Non ci sono dubbi che ad uccidere la donna sia stato il marito, ma per la magistratura è fondamentale individuare l’esatta causa del decesso e la dinamica dei fatti accaduti nella palazzina lungo la Provinciale 73 a