Anteprima24.it - Oltre la Reggia, passeggiata nella storia all’acquedotto Carolino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUnacon lo staff delladi Caserta. Domani, sabato 21 dicembre, il Museo Vanvitelliano organizza l’iniziativa “la”, finalizzata a promuovere la conoscenza del territorio e in particolare dell’Acquedotto, l’ingegnosa opera idraulica di Luigi Vanvitelli che alimenta ancora oggi le fontane del Parco reale delladi Caserta. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione “CasertaAzione” e la proprietà di Palazzo Cocozza di Montanara, prevede una breve escursione per percorrere insieme l’antica strada che collegava Casertavecchia al villaggio Torre. “Ladi Caserta – dice il direttore generale delladi Caserta Tiziana Maffei – valorizza il territorio, favorendo iniziative che portino il grande pubblico del Museo a scoprire le bellezze e le eccellenze della zona”.