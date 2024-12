Calciomercato.it - Milan, sostituto Fonseca: “Ha le stesse idee di Pirlo”

“È tre volte più offensivo e dominante del portoghese. La sua ex squadra aveva una pessima organizzazione difensiva”Fuori casa, perché all’interno non c’è ad oggi l’intenzione di cambiare allenatore, si parla di nuovo con insistenza del post. A tal proposito, negli ultimi giorni è riemerso un profilo a dir poco clamoroso: un allenatore disoccupato e dal nome altisosante.: “Ha ledi” (LaPresse) – calciomercato.itParliamo di Xavi, che in Spagna riaccostano alparlando di colloqui già iniziati tra il suo entourage e i dirigentiisti. L’ex Barcellona stuzzica tanti tifosi, ma allo stesso tempi ci sono diverse perplessità.“Sul piano delle, è tre volte più offensivo e dominante di”, ha detto Franco Ordine a ‘TopCalcio 24’ palesando parere contrario all’ingaggio di Xavi.