Digital-news.it - MasterChef Italia Sky e NOW: la Masterclass è pronta, tra sogni e colpi di scena

Leggi su Digital-news.it

, LAÈ SERVITABARBIERI, CANNAVACCIUOLO E LOCATELLI (COL SUPPORTO DI CHIARA PAVAN) CHIUDONO LE SELEZIONI.18 ASPIRANTI CUOCHI TITOLARI, 2 “IN PANCHINA”: INIZIA LA CORSA VERSO IL TITOLO DI NUOVONO IERI 678MILA SPETTATORI TV MEDI PER IL SECONDO APPUNTAMENTO.RECORD NEI SETTE GIORNI: IL DEBUTTO DI QUEST’ANNO È IL PIÙ VISTO DELLE ULTIME 8 STAGIONI CRESCONO LE INTERAZIONI SOCIAL: È LO SHOW PIÙ COMMENTATO DEL PRIME-TIME18 titolari, 2 “in panchina”: ecco ladi quest’anno di. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno completato la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza di questa edizione: prima con i Live Cooking, fase in cui erano supportati dalla Chef Chiara Pavan, la loro “vedetta” durante le prime preparazioni degli aspiranti chef; poi con gli inediti Blind Test, in cui ciascuno dei tre ha radunato i propri “no” nei Live Cooking chiedendo di realizzare un altro piatto da giudicare solo per il gusto e l’aspetto, quindi appunto “al buio”.