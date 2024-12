Sport.periodicodaily.com - Mantova-Frosinone: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I lombardi dovranno respingere l’assalto dei ciociari che inseguono a tre punti e sono in piena zona retrocessione.si giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa navigano tra playoff e playout a causa delle ultime deludenti prestazioni. Tre pareggi e una sconfitta hanno influito molto sul cammino della squadra di Possanzini che ora rischia di rimanere invischiata nelle sabbie mobili della classifica. Sarà fondamentale battere i ciociari che inseguono a tre punti per scacciare anche solo momentaneamente brutti pensieri.I ciociari sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo capolista subendo una nuova battuta d’arresto dopo due vittorie consecutivi.