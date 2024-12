Digital-news.it - Lotta alla pirateria: il Tribunale di Milano impone misure drastiche contro Cloudflare

Leggi su Digital-news.it

Ildi, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con provvedimento del 19 dicembre 2024 reso dal Collegio composto ddott.ssa Silvia Giani, dott.ssa Lorena Casiraghi e dott. Vincenzo Carnì, ha accolto integralmente il reclamo proposto dLega Nazionale Professionisti Serie A (“LNPA”),Inc. (“”)."L'accoglimento in toto del nostro reclamoconferma la validità delle ragioni di chi si batte a tutela della legalità - ha affermato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -.è stata anche obbligata a comunicare tutti i nomi di chi ha sfruttato le trasmissioni delle IPTV pirata per vedere le partite senza pagare, lasciando tracce indelebili nella rete dei propri indirizzi IP. Siamo arrivati a un punto di svolta decisivo, non solo i fornitori di servizi di accessorete sono stati condannati per aver veicolato contenuti illeciti, ma anche l'utilizzatore finale, ora individuato facilmente, sarà perseguito a norma di legge.