Calciomercato.it - Lazio in ansia: l’Infortunio è più grave del previsto: rischia due mesi di stop

Leggi su Calciomercato.it

In Serie A continuano a registrarsi infortuni su infortuni: il centrocampistaun lungoNon ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma il centrocampistaunodi circa due.Infortunio piùdelduedi(LaPresse) – Calciomercato.itLa stagione 2024/2025 è giunta quasi al giro di boa e continuano a registrarsi infortuni di natura muscolare e traumatica che costringono gli allenatori a fare i conti con numerose defezioni. In particolar modo per le squadre impegnate nelle coppe europee, con tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali.Un trend da analizzare e che da tempo spinge i calciatori a chiedere una riduzione del numero di partite alla luce delle ormai tante competizioni in corso, anche in vista del Mondiale per Club della Fifa che avrà luogo la prossima estate.