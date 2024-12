Dilei.it - Joss Stone è incinta: l’annuncio a poche settimane dall’adozione del terzo figlio

, icona della musica soul pop e cantautrice britannica dalla voce intensa e vibrante, ha sorpreso i fan di tutto il mondo con una notizia davvero inaspettata: ènuovamente. La rivelazione è arrivatadopo l’adozione del suo, un neonato di nome Bear, e ha lasciato la sua community online in uno stato di gioiosa meraviglia.La cantante, 37 anni, già madre di Violet (3 anni) e Shackleton (2 anni), avuti con il marito Cody DaLuz, ha scelto di condividere questo momento travolgente tramite i social.inaspettatoImmaginate la scena: l’artista, vera e propria regina del soul internazionale, stringe tra le mani un test di gravidanza, ancora incredula di fronte al risultato. Ha il volto radioso, le labbra piegate in un sorriso tra la sorpresa e l’euforia, gli occhi luminosi come quelli di una donna consapevole di trovarsi nuovamente sull’orlo di una straordinaria avventura della vita.