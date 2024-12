Quifinanza.it - Istituiti i codici tributo per il social bonus e per Investimenti 5.0. Come usarli

Complessivamente sono otto iche l’Agenzia delle Entrate ha istituito con le risoluzioni 63/e, 64/e e 65/e del 18 dicembre 2024. Dovranno essere utilizzati per una serie di operazioni: due serviranno per accedere a delle agevolazioni fiscali: per le erogazioni liberali del Terzo Settore e per accedere ai crediti d’imposta connessi con il Piano di transizione 5.0. Gli altri sei, invece, serviranno per pagare l’imposta sostitutiva connessa con le controlled foreign companies (Cfc).Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire a cosa serviranno i nuoviper gli5.0Tra idall’Agenzia delle Entrate spicca il 7072. A prevederlo è la risoluzione 63/e del 18 dicembre 2024 e deve essere utilizzata nel Modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.