Il miglior film del 2024 secondo Christopher Nolan

Ebbene sì, Il Gladiatore II per qualcuno è ildel. E quando quel qualcuno è un regista iconico, la cosa fa notizia.Il cinema di Ridley Scott ha sempre avuto la rara capacità di affascinare e allo stesso tempo di porre domande profonde. Con Il Gladiatore II, il leggendario regista ha offerto un sequel che ha diviso la critica. Alcuni l'hanno trovato all'altezza del suo capolavoro originale. Altri hanno ritenuto che ilriproponesse molti dei temi del primo, senza aggiungere alcun sapore.si colloca nel primo gruppo. Il regista delvincitore di sette Oscar lo scorso marzo (Oppenheimer), ha dichiarato che Il Gladiatore II è il suopreferito del.In un breve testo scritto per Variety il cineasta si addentra nel cuore dell'opera, spiegando le ragioni per cui questo folgorante sequel non è solo un trionfo visivo, ma anche una riflessione sui nostri impulsi culturali e sul nostro rapporto con lo spettacolo.