I quattro coach presentano i 12 finalisti e il giudizio è nelle mani del pubblico presente studio 

L’avventura dei giovani talenti di The Voice Kids 2024 sta per volgere al termine. Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la finale, alla fine della quale vera decretato il vincitore. A condurre è Antonella Clerici, accompagnata daiArisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Natale fiabesco: Antonella Clerici trasforma la sua casa in un sogno di luci e colori X Leggi anche › Stasera su Rai 1 “The Voice Kids 2024”, la seconda puntata dedicata alle Blind auditions The Voice Kids 2024, finale stasera su Rai 1: i concorrentiI concorrenti arrivati fin qui sono Alessio Distefano, 12 anni, Annamaria Mihalache, 11, Benedetta Muneglia, 13, Carol Cadeo, 10, Francesco Maugeri, 12, Gabriel Jimenez Martinez, 12, Leonardo Giovannangeli, 10, Maria Sofia Corona, 13, Melissa Memeti, 13, Niccolò Franceschini, 14, Riccardo Callegari, 12, Sofia Monegato, 13.