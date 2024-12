Lettera43.it - Giorgio Fossa è il nuovo presidente della Luiss

è stato designato comeGuido Carli. L’ha annunciato ildi Confindustria Emanuele Orsini, ringraziando Luigi Gubitosi «per l’ottimo lavoro fatto in così poco tempo e per i risultati raggiunti, che testimoniano il primato dell’ateneo nel mondo accademico del nostro Paese», e augurando buon lavoro a, che gli succederà alla guida dell’università.Per anni ha ricoperto ruoli apicali in ConfindustriaDopo la laurea in Giurisprudenza e le prime esperienze nell’azienda di famiglia, la Silvio, appena trentenne è entrato in Confindustria diventandone membro del consiglio direttivo nel 1992, vicenel 1993 e poidopo tre anni (dal 1996 al 2000). In quel periodo è anche entrato nel consiglio di amministrazione del Il Sole 24 Ore, diventandonetra il 1995 e il 1996, e poi ancora tra il 2016 e il 2018.