Lanazione.it - Firme false su un testamento, donna arrestata. Avvocato interdetto dalla professione

Prato, 20 dicembre 2024 – Unfiorentinoper otto mesi, dal 9 ottobre scorso, e unadi origine brasiliana: sono le misure cautelari disposte dal gip di Prato nell'ambito di un'inchiesta della procura pratese relativa aapocrife di un'anziana signora apposte su unolografo e su una richiesta di revoca espressa da parte della stessa di un precedentepubblico, poche ore prima del suo decesso. Per il legale già il 9 ottobre scorso era scattato il divieto di esercitare laper sei mesi per aver istigato, questa l'accusa, due testi a renderedichiarazioni al pm «consistenti nel fornire la versione non veridica di aver visto» la stessa anziana signora «firmare autonomamente unolografo, quando invece la stessa era impossibilitata a farlo».