Isaechia.it - Fedez pubblica una storia ma poi cancella tutto: c’era una frecciatina nascosta? (Video)

Leggi su Isaechia.it

Lo stato confusionale con cuisi era presentato sul palcoscenico di Sarà Sanremo per presentare il titolo del brano che presenterà alla prossima edizione del Festival di Sanremo aveva non solo aveva mandato nel panico il web, ma anche fatto mormorare la sua nemica per eccellenza, ovvero Selvaggia Lucarelli.Se una gran fetta del popolo social, anche a onor del vero chi non è propriamente fan del rapper, si era preoccupata per le condizioni psico fisiche di, occhi gonfi, viso pallido, poche parole biascicate a Carlo Conti che a un certo punto ha dovuto anche indicargli l’uscita, la giornalista e opinionista televisiva ha parlato invece di una strategia in vista della kermesse canora:(.) Ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui, quando non se ne parla come dice lui o quando si parla di più di un suo competitor che di lui.