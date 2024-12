Noinotizie.it - EasyJet: nuovi collegamenti tra Bari-Brindisi e Lione Voli

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:Aeroporti di Puglia comunica si arricchisce la propria offerta dida e per gli aeroporti pugliesi con due nuove rotte per la stagione estiva 2025:. Quest’estate, infatti, i passeggeripotranno volare tracon tre frequenze settimanali – il lunedì, il mercoledì e il venerdì – e tracon due frequenze settimanali il giovedì e la domenica, rispettivamente a partire dal 23 maggio e 5 giugno. RottaOperativa dasettimanali23/05/20253 (lun, mer, ven)05/06/20252 (gio, dom) Grazie a questi, i cittadini francesi in partenza dall’aeroporto dipotranno scoprire le meraviglie della Puglia durante la stagione estiva.