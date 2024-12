Gqitalia.it - Dove vedere le serie tv e i film candidati ai Golden Globe 2025

In attesa di conoscere i vincitori dei(la cerimonia verrà trasmessa in diretta su Paramount+ il 5 gennaio) segnaliamoe letv con maggiori candidature.Emilia PérezPerché Emilia Pérez di Jacques Audiard ha entusiasmato Cannes così tanto che già si parla di palmarèsZoe Saldañacourtesy of press officeIl musical di Jacques Audiard che che ha conquistato lo scorso Festival di Cannes è ilche ha conquistato 10 nomination, un record per la categoria “Commedia o musical”: Migliorin lingua straniera; Miglior regista per Jacques Audiard; Miglior sceneggiatura; Miglior attrice per Karla Sofía Gascón; Miglior attrice non protagonista per Selena Gomez; Miglior attrice non protagonista per Zoe Saldaña; Miglior colonna sonora originale per Clément Ducol; Miglior canzone originale per El Mal; Miglior canzone originale per Mi Camino.