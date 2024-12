Iodonna.it - Dopo l'esclusione dall'evento al Circo Massimo, l'artista annuncia a sorpresa il "Capodanno da Tony". Biglietti a prezzo calmierato disponibili su Ticketone

Effe sarà tra i protagonisti delromano. Il rapper non si esibirà al concerto della decisione del sindaco che ha suscitato non poche critiche nel mondo musicale. Ma, a, l’hato un suoper. Il 31 dicembre il rapper sarà al Palazzo dello Sport di Roma per festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme ai suoi fan. Una notte unica che l’ha voluto regalare al suo pubblico per celebrare insieme la musica. Ma che è anche la sua contromossaquella che tanti cantanti hanno definito «censura». Da Vasco a Giorgia, tutti conEffe escluso daldi Roma: da dove nasce la polemica? X Leggi anche ›Effe, «No alla censura».