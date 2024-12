Liberoquotidiano.it - Diretta | Processo Open Arms, Salvini in aula: "Per me una bella giornata". Pm all'assalto finale: cosa consegnano ai giudici

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggi, venerdì 20 dicembre, è il giorno della sentenza di primo grado del. I pm hanno portato Matteoalla sbarra accusandolo di sequestro di persona. Un'accusa che come ha sottolineato più volte il leader della Lega ha dato vita a un "politico" che mette in discussione le scelte fatte dall'allora ministro degli Interni nel pieno delle sue funzioni e nell'interesse esclusivo della Nazione, come del resto recita la formula del giuramento da ministro della Repubblica. Qui di seguito ladi questadal tribunale di Palermo. Ore 9.48 - Inanche i pm I rappresentanti dell'accusa sono arrivati nell'bunker di Pagliarelli. All'udienza del 14 settembre hanno chiesto 6 anni di carcere per il ministro. "Nell'agosto 2019 – hanno detto nel corso della requisitoria –aveva l'obbligo di rilasciare senza indugio alla naveil place of safety, il porto sicuro, per 147 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia.