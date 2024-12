Justcalcio.com - Come giocherebbe il Milan di Allegri|Primapagina

2024-12-20 17:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:ildiCalciomercato.com Homeildi Allegri Alessandro Di Gioia adesso Il secondo regno di Massimiliano Allegri in casa delnon è più utopia. Il tecnico livornese, dopo la risoluzione anticipata del contratto con la Juventus, è ancora alla ricerca di una panchina nobile che possa offrirgli la possibilità del riscatto dopo una chiusura non certo idilliaca con la società bianconera: l’avventura rossonera solletica e non poco Allegri, che ha già conquistato uno scudetto ao durante la prima esperienza, dal 2010 al 2014, in rossonero.