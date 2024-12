Game-experience.it - Call of Duty, un capitolo amato dai fan sbarca sul Microsoft Store: è in arrivo su Xbox Game Pass?

Proprio in queste oreof: Black Ops 2 è stato aggiunto super PC, alimentando in questo modo le aspettative di un possibile del gioco su.Ricordiamo che Black Ops 2, lanciato originariamente nel 2012 da Treyarch, rappresenta uno dei punti più alti della serie e gode ancora oggi di una vasta base di apionati, cosa questa che ha di conseguenza reso decisamente rilevante la notizia di cui sopra.Difatti l’eventuale aggiunta diof: Black Ops 2 all’interno della line-up di giochi offerta darappresenterebbe una mossa strategica per attirare nuovi utenti, risvegliando inoltre l’interesse di una fetta di pubblico in vista del lancio del prossimi capitoli della saga.In tutto questo è importante ricordare che in queste ultime settimane la serie di CoD è tornata al centro della ribalta, visto che il colosso di Redmond ha deciso di aggiungere altri titoli storici della serie altra i quali troviamo Advanced Warfare, Ghosts, WWII e Black Ops 3.