Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 2025 programma e arbitri degli anticipi della 14^ giornata

Inc’è il big match tra Montemarciano e Borghetto. Si giocano ben 9 partite anche in, tra cui Aurora Jesi-Monsano, Falconarese-Loreto e Corinaldo-Le Torri Castelplanio VALLESINA, 20 dicembre– Ancora non è finito ildilettantistico marchigiano in Vallesina nel. Ben 20 squadre, tra, hanno deciso di anticipare la 14^del 3, 4 e 5 gennaio a questo fine settimana del 20 e 21 dicembre.– Montemarciano-Borghetto XIn, nel girone B c’è un bellissimo derby tra Montemarciano e Borghetto. La squadra di Caccia, reduce da due sconfitte di fila, è terza in classifica a 25 punti. I ragazzi di Luchetta, invece, sono quinti a quota 21 e vengono da due successi consecutivi.Poteva mancare il pronostico di mister Vitaliano Cosentino? Certamente no, eccolo qui: “Dico X.