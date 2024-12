Quotidiano.net - Auto fuori strada a Velletri, muore un ragazzo di 24 anni: altri tre in gravi condizioni

Leggi su Quotidiano.net

(Roma), 20 dicembre 2024 – Undi 24è morto in un incidente a, 40 km a sud di Roma. A bordo dell’finita, c’eranotre ragazzi, che ora versano in. E’ successo prima delle 5 di questa mattina, in via dei Cinque archi,di campagna che porta dae Nettuno. Ancora la chiarire la dinamica su cui indagano i carabinieri della compagnia di, arrivati sul posto con i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre i feriti dalle lamiere. La vittima invece sarebbe stata sbalzatadall’abitacolo. L’, una Fiat 500 L, avrebbe fatto tutto da sola: sarebbe uscita diribaltandosi più volte. Non ci sono infatti indizi che fanno pensare alla presenza di un altro mezzo sullaal momento dell’incidente.