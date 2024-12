Sport.quotidiano.net - Atletica, parte col botto la stagione indoor del cussino Lorenzo Basco nel salto in lungo

È cominciata ladie arriva dalla Spagna un interessante risultato nelin; ad ottenerlo ilche ad Antequera ha saltato m 6.95.sta svolgendo un periodo di studio nell’ambito del progetto Erasmus con una borsa di studio dell’Università di Ferrara. Si trova a Cordoba e ha trovato un’ottima accoglienza anche in campo sportivo che gli permette di allenarsi all’aperto con la temperatura mite dell’Andalusia. Domenica hacipato con la maglia dell’Università di Cordoba, al Campionato per Club ad Antequera e ha saltato m 6.95, terzo risultato della giornata e sua seconda prestazione personale dopo il 7.01 del 2020. Purtroppo, la non precisione della rincorsa lo ha fatto incorrere poi in due salti nulli che sarebbero stati sicuramente sopra i sette metri.