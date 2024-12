Ilveggente.it - Aston Villa-Manchester City, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciassettesima giornata die si gioca sabato alle 13:30: diretta tv,.Non c’è pace per ildi Pep Guardiola. Per i campioni d’Inghilterra in carica domenica scorsa è arrivata un’altra cocente delusione, stavolta in uno degli appuntamenti stagionali più attesi in assoluto, vale a dire il derby con lo United. I Red Devils l’hanno spuntata grazie ad una clamorosa rimonta, maturata nei minuti finali: prima Bruno Fernandes su rigore e poi l’ex Atalanta Diallo hanno regalato l’ennesimo dispiacere al tecnico catalano, che dà pure l’impressione di aver perso le redini della squadra.: tv,(Ansa) – Ilveggente.