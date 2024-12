Lanazione.it - Apre il Museo della Radio a Barberino Tavarnelle: oltre 600 esemplari in mostra

Un vero e propriodedicato alla. Lo ha realizzato il Comune dinell’Cinema Olimpia didove ha messo inla collezione di Daniele Camiciottoli:600did’epoca. Apparecchi raccolti nel corso di mezzo secolo dal cittadino di, ex fotografo nel campo medico, che nonostante l’età continuano a suonare, a comunicare, a mettere in rete, a cercare e creare contatti girando le manopole, a spezzare il silenzio e suscitare immagini e suggestioni del passato. Nel secolo dominato dai flussi variabili degli algoritmi e i linguaggimultimedialità la passione profonda per la modulazione di frequenza non solo continua a tracciare un solco ‘controcorrente’ nel percorso culturale e sociale di un piccolo centrocampagna toscana ma aspira a tradursi in un patrimonio collettivo che possa fare scuola, in quando spazio destinato alla valorizzazionestoria delle telecomunicazioni e destare l’attenzione di appassionati e soprattutto di giovani e studenti.