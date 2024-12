Lanazione.it - Approvato il bilancio unico previsionale dell’Università di Siena

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 dicembre 2024 –ildiNumeri positivi per le immatricolazioni: superati i 4400 nuovi iscritti Il Consiglio di Amministrazionedihanella riunione del 20 dicembre ildi Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2025, con un totale dei proventi pari a quasi 201 milioni di Euro e come da normativa in pareggio. Il documentoè statocon il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico, espresso nella seduta del 10 dicembre. Il Rettore Roberto Di Pietra ha illustrato, nella sua relazione di accompagnamento, le diverse situazioni straordinarie che si sono manifestate nel 2024 perché è da queste, nel rispetto del principio di prudenza richiesto dalla legislazione di riferimento, che è stato definito il documento autorizzatorio annuale.