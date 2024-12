Movieplayer.it - You ritornerà su Netflix con la stagione 5, l'ultima, ecco due poster inediti con qualche indizio

ha condiviso due nuovidell', la 5, della serie You con star Penn Badgley,le immagini promozionali.ha condiviso due nuovidella5 della serie You, confermando che l'ultimo capitolo della storia di Joe Goldberg arriverà in streaming nel 2025. I fan stanno attendendo dal 2023 l'annuncio della data di uscita degli episodiper scoprire in che modo si concluderà la storia del serial killer. Le anticipazioni di You 5 Penn Badgley ha ripreso ancora una volta il ruolo di Joe Godlberg negli episodi di You che sono stati scritti e prodotti dagli showrunner Michael Foley e Justin Lo. Nel cast ci saranno inoltre Charlotte Richie, Madeline Brewer, Anna Camp, Griffin Matthews e .